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Во многих районах Британии, не привыкших к снегу и минусовым температурам, рано утром в воскресенье начался сильный снегопад. В Уэльсе был зафиксирован рекордный уровень осадков - толщина снежного слоя достигла в гористой местности 28 см.

Большинство воскресных уличных мероприятий из-за прогнозов синоптиков было заранее отменено - например, рождественская ярмарка в Линкольне, - так как местные власти не хотели подвергать людей опасности застрять по дороге.

На юге Англии снегопады сочетаются с сильным западным ветром, что затрудняет работу лондонских аэропортов.

Аэропорт Хитроу сообщил, что обе взлетно-посадочные полосы пока работают, хотя техника по очистке самолетов от льда работает в усиленном режиме, что приводит к задержке рейсов. Позднее многие авиалинии также объявили, что задерживают или отменяют рейсы из Хитроу, пообещав отправить пассажиров в ближайшие дни.

Компания British Airways сообщила об отмене 70 рейсов с утра воскресенья, и их число продолжает расти.

Представитель компании обещал расселить пассажиров отмененных рейсов по близлежащим гостиницам.

В аэропорту Станстед на севере столицы взлетная полоса заблокирована выпавшим снегом. Утром аэропорт Лутон также прекратил полеты из-за снега на взлетной полосе.

На юго-западе Англии и в Уэльсе более 2,5 тысяч домов остались без электричества. Некоторые местные дороги заблокированы упавшими деревьями.

Над Ла-Маншем скорость ветра достигает 150 км/с с порывами до 160 км/ч. Сообщается о нескольких судах, подававших сигналы о бедствии. В порту Кале на мель сел паром, на борту которого находилось более 300 пассажиров.

В некоторых отдаленных районах Шотландии и Уэльса ожидается снижение температуры к концу дня до минус 14 градусов.

Власти предупреждают водителей иметь при себе теплую одежду, горячее питье и еду, лекарства, лопату и фонарь.

Фото: flickr.com