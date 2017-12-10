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Президента США Дональда Трампа заподозрили в излишней зависимости от просмотра телевизора. Об этом пишет The New York Times.

Как рассказали изданию приближенные американского президента, на просмотр телепередач Трамп ежедневно тратит минимум четыре часа, а иногда и вдвое больше. Каждое утро он просыпается около 05:30 утра и включает телевизор в главной спальне Белого дома.

"Во время встреч 60-дюймовый экран, установленный в гостиной, может работать без звука, но мистер Трамп следит за прокручиваемыми заголовками. То, что он пропускает, он смотрит позже на своей, как он ее называет, Super TiVo — современной системе, позволяющей записывать новостные программы с кабельных телеканалов", — отмечает NYT.

По информации издания, Трамп постоянно делится мыслями об увиденном с окружающими и даже с персоналом, с которым связывается, когда просит принести ему ланч или диетическую колу.

По словам сенатора Линдси Грэма (Lindsey Graham), страсть президента к просмотру телевизора связана с его убежденностью в том, что СМИ "хотят его уничтожить".

Во время турне по Азии Трамп заявил, что больше занимается изучением документов, чем просмотром телепередач.

"Я знаю, что они любят говорить — люди, которые меня не знают, — они любят говорить, что я смотрю телевизор... Но я не смотрю, в основном из-за документов. Я читаю много документов", — подчеркнул он.

В начале декабря телеканал ABC временно отстранил от работы журналиста Брайана Росса, который допустил ошибку в репортаже об экс-советнике президента США по нацбезопасности Майкле Флинне. Позже Трамп прокомментировал отстранение журналиста. "Поздравляю ABC с отстранением Росса за его ужасно неаккуратный и лживый репортаж об антироссийской охоте на ведьм. Многим телесетям и "газетам" следует так же поступать из-за их фейковых новостей!" — написал он в Twitter.

В феврале этого года пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер потребовал извинений от газеты The New York Times за публикацию статьи с подробностями первых дней Трампа. В тексте, в частности, упоминалось, что после работы президент смотрит телевизор в халате и помечает негативные статьи. Спайсер назвал эту историю выдумкой. Раскритиковал газету и американский лидер.

Фото: flickr.com