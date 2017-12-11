В Германии на рождественской ярмарке упала 15-метровая ель
В мире | 11 декабря 2017 года, 07:03
Ель высотой 15 метров упала на рождественской ярмарке в Германии, есть пострадавшие, сообщает местное издание Aachener Nachrichten.
Как пишет издание, инцидент произошел около 18:00 по местному времени на ярмарке города Эшвайлер. 15-метровая елка упала на детскую карусель.
По информации немецких СМИ, в результате инцидента пострадали от одного до четырех человек. Они были госпитализированы. Отмечается, что дети не пострадали.
Причина происшествия не установлена. Рождественскую ярмарку закрыли. В ближайшее время ель распилят и увезут с места происшествия.
В воскресенье из-за сильного снегопада в ряде городов Германии аэропорты приостановили прием и отправку рейсов.
Источник: РИА Новости