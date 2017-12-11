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Ель высотой 15 метров упала на рождественской ярмарке в Германии, есть пострадавшие, сообщает местное издание Aachener Nachrichten.

Как пишет издание, инцидент произошел около 18:00 по местному времени на ярмарке города Эшвайлер. 15-метровая елка упала на детскую карусель.

По информации немецких СМИ, в результате инцидента пострадали от одного до четырех человек. Они были госпитализированы. Отмечается, что дети не пострадали.

Причина происшествия не установлена. Рождественскую ярмарку закрыли. В ближайшее время ель распилят и увезут с места происшествия.

В воскресенье из-за сильного снегопада в ряде городов Германии аэропорты приостановили прием и отправку рейсов.