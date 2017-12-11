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Специалисты исследуют, как именно работает криптовалюта, и оценивают возможную пользу от блокчейна.

Центр правительственной связи Великобритании по заказу Минфина страны начал исследовать потенциальные риски биткоина в области безопасности, сообщает Daily Telegraph.

"Нам интересно всё, что может повлиять на нашу страну, и главным таким вопросом сейчас считается биткоин", — заявил в интервью изданию представитель центра Крис Энсор.

Он добавил, что специалисты центра исследуют, как именно работает криптовалюта, и оценивают возможную пользу от блокчейна. Издание отмечает, что британский Минфин рассматривает разные способы работы с криптовалютой.

Отметку в $ 10 000 криптовалюта преодолела 27 ноября, и вчера её стоимость превысила $17 тыс. В начале 2017 года биткоин стоил всего около $1000.

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