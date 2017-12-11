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В Ингушетии молодоженов перед свадьбой будут проверять на ВИЧ. Нет справок - нет благословения от муллы, заявила министр здравоохранения республики Марем Арпаханова. Она говорит, что ведомство будет работать над тем, чтобы вернуть доверие граждан.

В интервью ТАСС Арпаханова рассказала об одной из таких инициатив. Выдвинуло ее духовенство Ингушетии. Причем в первую очередь справки будут требовать от мужчин. "Мы придем к решению (о получении справок о ВИЧ) в 2018 году. Хорошо, что мы говорим об этом. Любой человек может попросить перед вступлением в брак своего партнера обследоваться на ВИЧ. Ничего плохого в этом нет, каждый относится с пониманием, тем более, если он не болен, то ему бояться нечего", - прокомментировала министр.

По ее словам, в Ингушетии контроль, учет и лечение ВИЧ- инфицированных людей "ведется на очень квалифицированном уровне". "У нас была большая акция, когда можно было анонимно узнать свой статус, да и молодые люди очень трепетно относятся к здоровью", - указывает она.

Россия - один из мировых лидеров по выявлению новых случаев ВИЧ. При этом большинство россиян уверены, что заболевание им не грозит. Врачи же, наоборот, предупреждают, что болезнь уже вышла за пределы уязвимых групп населения.