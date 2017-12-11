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Экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили доставили в понедельник утром в Печерский суд Киева для избрания меры пресечения, сообщается на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".

"Лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили находится в Печерском суде Киева. В суде экс-руководителю Одесской областной администрации должны избрать меру пресечения", — сообщает телеканал со ссылкой на своего корреспондента.

Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.

Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента.

На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Генпрокуратура намерена ходатайствовать о домашнем аресте. Сам политик ранее заявил, что заболел, а, попав в изолятор, объявил бессрочную голодовку.

Источник: ria.ru