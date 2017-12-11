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Разрушительный пожар в Южной Калифорнии захватывает всё большую территорию. Сейчас по площади он уже превосходит город Нью-Йорк. За прошедшую неделю пожар "Томас", бушующий в городах Вентура и Санта-Барбара, охватил 93 тыс. гектаров.

Распространению огня способствует сильный ветер. Из-за него пожар продвигается на 20 тыс. гектаров ежедневно. "Томас" стал пятым по силе пожаром за всю историю штата.

Жители прибрежной зоны в обязательном порядке покидают свои дома. В воскресенье пожарные доложили, что 15% возгораний было локализовано, однако позднее эту цифру пришлось понизить до 10% из-за стремительного распространения пламени.

"Это, безусловно, пугающий пожар, но множество людей активно работают над его устранением, чтобы вернуть ситуацию под контроль", - заверил Билл Браун, шериф округа Санта-Барбара.

Пожары в других областях Калифорнии уже под контролем. Однако с 4 декабря огонь уничтожил сотни домов и вынудил уехать 200 тыс. человек. В ночь на понедельник была объявлена эвакуация в некоторых районах Карпинтерии рядом с национальным заповедником Лос Падрес, примерно в 160 км северо-восточнее Лос-Анджелеса.

По прогнозам, в течение дня ветер усилится, однако к ночи начнет стихать.

В воскресенье утром в "Твиттере" местной пожарной службы появилась фотография того, как огонь подбирается к домам на окраине Карпинтерии.

Актер Роб Лов, живущий в Санта-Барбаре с населением почти 100 тыс. человек, написал в "Твиттере", что молится, узнав о приближающемся к городу пожару.

"Пожарные отважно работают. [Пламя] может двинуться в любую сторону. Собираю вещи для эвакуации", - добавил актер.

Пожары в Калифорнии длятся уже семь дней. Шесть крупных и несколько небольших очагов образовались в понедельник на юге штата.

Пожар получил имя "Томас" в честь места, где он начался, - рядом с колледжем святого Фомы Аквинского, где было зафиксированы самое крупное возгорание.

За несколько часов огонь охватил десятки тысяч акров, быстро распространяясь из-за низкой влажности, сильного ветра и сухой почвы. Власти штата объявили фиолетовый, то есть самый высокий уровень опасности. Президент США Дональд Трамп объявил в штате чрезвычайное положение.

В субботу губернатор Калифорнии Джерри Браун охарактеризовал ситуацию как "новая реальность", заявив, что масштабные пожары, которым способствуют климатические изменения, отныне будут происходить каждый год или несколько лет.

Борясь с огнем, несколько пожарных получили ранения. Жертвой пожара пока стал один человек: 70-летняя женщина обнаружена мертвой в своей машине на дороге, по которой шла эвакуация.

Также существуют опасения, что из-за пожаров серьезно пострадает сельское хозяйство Калифорнии, которое приносит миллионы долларов.

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