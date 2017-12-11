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Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Софья Великая заявила, что все российские атлеты, которые передали сообщения в комиссию, готоры выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане в нейтральном статусе, сообщает ТАСС.

"Все готовятся и надеются выступить. Спортсменов, отказавшихся от Игр, на данный момент нет", — сказала Великая.

"Мы подготовили заявление от спортсменов о готовности участвовать в Олимпийских играх. Мы отдадим его на рассмотрение членов Олимпийского собрания, заседание которого состоится завтра", — добавила Великая.

Ранее сообщалось, что комиссия подготовила обращение к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение организации об отстранении российской сборной от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане.

Фото: Flickr