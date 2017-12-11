Cпортсмены из России готовы выступить на ОИ-2018 в нейтральном статусе (3)

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В мире | 11 декабря 2017 года, 12:55

Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Софья Великая заявила, что все российские атлеты, которые передали сообщения в комиссию, готоры выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане в нейтральном статусе, сообщает ТАСС.

"Все готовятся и надеются выступить. Спортсменов, отказавшихся от Игр, на данный момент нет", — сказала Великая.

"Мы подготовили заявление от спортсменов о готовности участвовать в Олимпийских играх. Мы отдадим его на рассмотрение членов Олимпийского собрания, заседание которого состоится завтра", — добавила Великая.

Ранее сообщалось, что комиссия подготовила обращение к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение организации об отстранении российской сборной от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане.

Фото: Flickr

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
Инсайд30 минут назад
Говорят, что Роиссия 15 лимонов за расследование употребления допинга уже по-тихому перечислила.
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Вова33 минуты назад
Что за затишье? Или ватники переобуваются в полете?
Вчера как было: русский спортсмен, который поедет на ОИ под белым флагом, враг и предатель.
А сегодня, раз "главный лыжник" сказал, что пусть обязательно едут, очень интересно что же теперь будут петь пропагандоны?
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каджич2 минуты назад
Будут выступать и хорошо.а родина встретит их и гимном.и флагами и уважением.Россия свободная .демократическая страна.каждый спортсмен решает.что ему делать или не делать.
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