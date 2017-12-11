Трамп: фейковые СМИ вышли из-под контроля (1)
В мире | 11 декабря 2017 года, 14:06
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские "фейковые" СМИ вышли из-под контроля. Об этом он написал в твиттере.
"Очень мало обсуждения вокруг намеренно лживых и клеветнических историй, которые на этой недели распространяли фейковые СМИ. Они вышли из-под контроля — корректная подача информации ничего для них не значит. [Сначала они] пишут большую ложь, затем они вынуждены опровергать ее, как только их разоблачили", — написал он.
Накануне Трамп поссорился с журналистом The Washington Times и потребовал у газеты его увольнения.
Источник: Lenta.ru
они были под полным контролем.
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