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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские "фейковые" СМИ вышли из-под контроля. Об этом он написал в твиттере.

"Очень мало обсуждения вокруг намеренно лживых и клеветнических историй, которые на этой недели распространяли фейковые СМИ. Они вышли из-под контроля — корректная подача информации ничего для них не значит. [Сначала они] пишут большую ложь, затем они вынуждены опровергать ее, как только их разоблачили", — написал он.

Накануне Трамп поссорился с журналистом The Washington Times и потребовал у газеты его увольнения.