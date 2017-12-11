Военная техника США в Польше упала в канаву (9)

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В мире | 11 декабря 2017 года, 16:13

В Польше колонна из трех американских военных грузовиков после неудачной попытки торможения застряла на дороге. Одна машина перевернулась и угодила в канаву, вторая наполовину съехала с трассы, а третья — почти полностью ее перегродила.

Видео происшествия, снятое с беспилотника, доступно на канале Ruptly TV.

фото: Flickr

Источник: Lenta.ru
Комментарии 9
Вадим2 часа назад
Ездюки!
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Патриот 1 час назад
Это же надо на ровной дороге и чистом асфальте так в канаву уткнуться! Вот она армия США! Кроме как бомбить ни чего не умеют. Чмошники!!!!
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Псковская дивизия.1 час назад
Хоть какая то новость про недобитков радует!!!
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