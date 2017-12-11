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В Польше колонна из трех американских военных грузовиков после неудачной попытки торможения застряла на дороге. Одна машина перевернулась и угодила в канаву, вторая наполовину съехала с трассы, а третья — почти полностью ее перегродила.

Видео происшествия, снятое с беспилотника, доступно на канале Ruptly TV.

фото: Flickr