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Американский журнал Rolling Stone составил рейтинг из десяти лучших хорроров 2017 года. Лидером списка стала лента о студентках-каннибалках "Сырое" французского режиссера Джулии Дюкорно.

В ужастике рассказывается о молодой вегетарианке, поступившей в ветеринарный колледж. После прохождения студенческого ритуала, в который входит поедание сырого мяса, у нее появляется непреодолимое желание питаться человечиной. Картина с Геренс Марилье и Эллой Рамф стала дебютом 34-летней Дюкорно. Она получила приз Международной федерации кинокритиков FIPRESCI на Каннском кинофестивале.

На втором месте — американский хоррор "Прочь" режиссера Джордана Пила. Он рассказывает о знакомстве чернокожего фотографа с богатыми родителями его белой девушки. Визит превращается в борьбу за выживание, когда выясняется, что представители "высшего общества" — закоренелые расисты. Третья строчка досталась австралийской ленте "Гончие любви" о паре, которая похищает, насилует и убивает старшеклассниц.

В топ-10 также вошли фильмы "Смертоносная земля", "Февраль", "Сплит", "Оно приходит ночью", "Дары смерти" и "Очень темные времена".

Завершает список лента "мама!" Даррена Аронофски с Дженнифер Лоуренс в главной роли.

фото: pexels.com