Раскрыта причина "тормозов" старых iPhone (3)
По словам TeckFire, когда износ аккумулятора его iPhone 6s составил 20 процентов, это сильно отразилось на скорости работы устройства. Он предположил, что система искусственно занижает максимальную тактовую частоту процессора.
До замены аккумулятора результаты смартфона в синтетическом тесте GeekBench составляли 1466 и 2512 баллов в одноядерном и многоядерном тесте соответственно. С новой батареей он набирал уже 2526 и 4456 баллов.
"Судя по комментариям, никто из владельцев iPhone 5s не сталкивался с этим, — пишет TechFire. — Я также не знаю наверняка, но, похоже, начиная с iPhone 7 такой проблемы также нет, так как у процессоров A10 и A11 ядра с низким энергопотреблением".
В комментариях к посту пользователи подтвердили, что их устройства со старыми батареями, в том числе и ноутбуки, работают значительно медленнее, чем раньше.
фото: Flickr
Политика Apple такова, что старые смартофоны тормозят, чем побуждают пользователей покупать новые.
Аккумуляторы видимо, тоже задействованы в этой политике. т.к. их ресурс через два года обычно низкий и пользователь чувствует что пора покупать новую игрушку.
Ведроиды тоже начинают тормозить, после выхода новой версии ОС, даже если она на них не установлена. Просто прилетает обновление и пошли тормоза.