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Миллиардер Роман Абрамович инвестировал в разработку препарата для лечения рака. Об этом в понедельник, 11 декабря, пишет газета "Ведомости".

Биотехнологическая компания OncoTartis Inc. — американская "дочка" резидента "Сколково" "Онкотартис" — привлекла шесть миллионов на разработку препарата для лечения острых лейкозов.

"В компанию вложились Norma Investments Романа Абрамовича и Pharmstandard International, дочерняя компания "Фармстандарта"", — отмечает издание.

Препарат называется ОТ-82, и на полученные деньги OncoTartis Inc. проведет первую фазу клинических испытаний, которые начнутся в США в середине будущего года и продлятся 2,5 года. По словам исполнительного директора OncoTartis Inc. Алекса Полинского, ОТ-82 уже показал эффективность на животных, причем не только при лечении лейкозов, а в широком диапазоне гематологических раков.

После первой фазы исследований на человеке проект может заинтересовать инвесторов из крупнейших мировых фармацевтических компаний, отмечают в "Онкотартисе".