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Эксперты Американского страхового института дорожной безопасности (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) по итогам краш-тестов составили рейтинг самых безопасных автомобилей модельного ряда 2018 года.

Первое место досталось германской BMW 5-Series с двухлитровым двигателем мощностью 249 лошадиных сил. На второй позиции оказался корейский Genesis G80 с двухлитровым мотором мощностью 245 л. с. Третью строчку заняла японская Toyota Camry, которая была отдельно отмечена IIHS за дополнительный пакет систем безопасности, отмечает Car.ru.

Четвертое и пятое места получили германские Mercedes-Benz GLC и Mercedes-Benz E-Class, оснащенные двухлитровыми двигателями отдачей 211 и 195 л. с. соответственно.

Шестую и седьмую позиции в рейтинге заняли японские Subaru Impreza и Subaru Outback. Восьмая и девятая строчки достались корейским Kia Soul и Kia Cerato. Замкнул топ-10 еще один "кореец" - Hyundai Santa Fe Sport.

Всего испытаниям в течение года подвергли 62 различных модели, и в итоге 15 из них получили наивысшую оценку в системе IIHS - Top Safety Pick+. Машины проверяли на устойчивость при фронтальном ударе с малым перекрытием, в том числе впервые со стороны пассажира, а также при фронтальном ударе со средним перекрытием и боковом ударе. Кроме того, специалисты оценивали прочность кузова, безопасность кресел и подголовников, удобство крепления детских кресел и освещение от фар, перечисляет РИА "Новости". Каждому экземпляру выставлялись четыре оценки: "хорошо", "приемлемо", "на грани" и "плохо".

Семи оценок "хорошо" и одной "приемлемо" удостоились четыре автомобиля: BMW 5 Series, Subaru WRX, Genesis G90 и Mercedes-Benz GLC. Модели Kia Forte и Soul, Huyndai Santa Fe и Huyndai Santa Fe Sport получили шесть отметок "хорошо" и две "приемлемо" - за безопасность переднего пассажирского места и систему крепления детских кресел. Детские места, по оценке экспертов IIHS, безопаснее на автомобилях Subaru Impreza, Legacy и Outback и Toyota Camry, получивших шесть "хорошо" и одну "хорошо +".

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