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Крупнейший в мире производитель оружия - американский концерн Lockheed Martin - по выгодной цене продает новые истребители F-35 таким странам, как Великобритания, Италия и НорвегияРост продаж вооружений российскими компаниями в 2016 году составил 3,8% (26,6 млрд долларов).

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал очередной ежегодный отчет о продажах 100 крупнейших компаний-производителей оружия в мире и пришел к выводу, что объем продаж вооружений в 2016 году увеличился впервые с 2010 года. По сравнению с 2015 годом мировые продажи оружия выросли на 1,9%, а с 2002-м - на 38%.

Общий объем продаж вооружения в 2016 году составил 374,8 млрд долларов. При этом мировым лидером в этой области остаются США: в 2016 году американские предприятия увеличили продажи военной продукции на 4%, достигнув отметки в 217,2 млрд долларов.

Причинами роста стали военные операции США за рубежом, а также поставки за границу крупных оборонных комплексов. К примеру, крупнейший в мире производитель оружия - американский концерн Lockheed Martin - по выгодной цене продает новые истребители F-35 таким странам, как Великобритания, Италия и Норвегия, напоминает DW.

В общем объеме доля США составляет 57,9%. При этом в докладе отмечается, что в 2016 году объемы продаж оружия Соединенными Штатами возросли. Причиной этого стал рост продаж все того же концерна Lockheed Martin, свидетельствует отчет.

Ситуацию с продажей оружия в Западной Европе эксперты называют стабильной. В 2016 году западноевропейские производители увеличили совокупные продажи на 0,2% по сравнению с 2015 годом, заработав в сумме 91,6 млрд долларов.

При этом наблюдается неоднозначная тенденция: в то время как французские и итальянские компании сокращают продажи оружия, немецкие и британские концерны наращивают прибыль. Решение Великобритании выйти из Европейского Союза, по данным SIPRI, не оказало влияния на продажи вооружений британскими компаниями.

Рост продаж вооружений российскими компаниями в 2016 году составил 3,8% (26,6 млрд долларов). Однако эксперты констатируют замедление темпов увеличения объема продаж.

Доля продаж российских компаний в общем объеме составила 7,1%. "Экономические трудности, с которыми столкнулась Россия в 2016 году, способствовали замедлению темпов роста продаж вооружений российскими компаниями", - отметил старший научный сотрудник SIPRI Симон Веземан.

Впрочем, другие эксперты ранее сообщали, что ожидают в 2017 году увеличения российского экспорта оружия.

Отчет SIPRI о продажах 100 крупнейших в мире компаний, производящих оружие, публикуется с 1990 года.

Ранее в этом году, 4 декабря, Боннский международный центр конверсии (BICC) обнародовал обновленный Глобальный индекс милитаризации (GMI), согласно которому по итогам 2016 года самой милитаризованной страной мира был признан Израиль. В первую пятерку также вошли Сингапур, Армения, Россия и Южная Корея.

фото: Flickr