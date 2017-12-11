Знатоки "Что? Где? Когда?" обвинили организаторов шоу в сексизме
Команда Виктора Сиднева упрекнула организаторов интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" в сексизме после вопроса о лаке для ногтей.
Инженер Татьяна Могина из Саранска спросила у знатоков, для чего предназначено следующее приспособление: два кольца, объединенных небольшой розеткой. Предмет, которые знатоки должны были угадать, находился в черном ящике. Игрокам дали потестировать приспособление. Они вертели его в руках, догадавшись, что в кольца должны вдеваться пальцы, но не сообразили, для чего именно.
В процессе обсуждения знатоки предположили, что объект призван отучать ребенка от соски, кое-кому показалось, что он предназначен для изъятия пробки из бутылки или используется в качестве пробки для уже открытой емкости. Оба варианта в итоге отмели и ответили, что в черном ящике — детская бутылочка для кормления.
На самом деле в ящике оказался лак для ногтей. Для удобства его вставляют в розетку, а пальцы действительно продевают в кольца. Таким образом, красящее средство находится непосредственно вблизи ногтей и при этом лак не опрокидывается, поскольку розетка фиксирует флакон.
"Девушек в вашей команде нет, и вы за это поплатились", — отметил ведущий.
"Господин ведущий, это сексизм вообще-то!" — воскликнул Борис Левин после того, как знатокам показали, как использовать приспособление.
На это ведущий спросил Левина, справедливо ли, на его взгляд, когда в телезрители задают вопросы про футбол.
"Нам? Это хорошо", — заключил знаток.