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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль поддержал идею лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца о создании к 2025 году Соединенных Штатов Европы. Об этом сообщает телеканал ARD.

По мнению главы немецкого МИДа, Евросоюз должен превратиться в защитника своих граждан по всему миру. Он добавил, что это невозможно сделать, когда каждое государство само по себе. "Мир меняется. Азия, Латинская Америка, Африка. Только Европа становится все меньше (...) И, если мы не станем действовать сообща, наши дети лишатся голоса в будущем", — пояснил он.

Габриэль отметил, что политиков часто критикуют за отсутствие видения того, как развивается ЕС.

"Сейчас у Мартина Шульца появилась идея, как дальше должна развиваться Европа, так все сразу же на него накинулись", — посетовал немецкий министр. Он добавил, что план лидера социал-демократов направлен на превращение ЕС в "представителя интересов граждан".

17 декабря Мартин Шульц заявил о необходимости конституционного договора, который бы "обеспечил создание федеративной Европы", поскольку в настоящее время "Европа недееспособна во многих вопросах".

Согласно опросам общественного мнения, ранее немцы отвергли идею создания Соединенных Штатов Европы.