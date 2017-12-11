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Компания Google готовит небольшое, но весьма полезное обновление картографического приложения Google Maps, которое наверняка по достоинству оценят многие пользователи.

Как сообщает TechCrunch, в скором времени приложение будет уведомлять пользователей о ходе их поездки на машине или общественном транспорте, а также прогулки. Уведомления будут отображаться как в самом приложении, так и на экране блокировки Android-смартфона. Таким образом, программа существенно повысит шансы пользователей не пропустить нужную остановку.

Чтобы воспользоваться этой функцией, владельцам устройств будет достаточно проложить в приложении маршрут до точки назначения, а затем нажать кнопку "Начать", которая появится в обновленной версии Google Maps. После этого программа при помощи GPS будет следить за перемещением смартфона и присылать уведомления. Вероятно, больше всего новая функция пригодится туристам, путешествующим по незнакомым городам и странам на общественном транспорте.

Точные сроки появления этой функции в Google Maps не раскрываются. TechCrunch не исключает, что компания уже выпустила тестовую версию обновленного приложения для ограниченного числа пользователей.

Как отмечает Engadget, функция не является принципиально новой и существует в сторонних навигационных приложениях, однако ее появление в Google Maps избавит владельцев Android-устройств от необходимости скачивать дополнительные программы.

фото: Flickr