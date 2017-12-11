Новая функция приложения Google Maps поможет не пропустить нужную остановку
Компания Google готовит небольшое, но весьма полезное обновление картографического приложения Google Maps, которое наверняка по достоинству оценят многие пользователи.
Как сообщает TechCrunch, в скором времени приложение будет уведомлять пользователей о ходе их поездки на машине или общественном транспорте, а также прогулки. Уведомления будут отображаться как в самом приложении, так и на экране блокировки Android-смартфона. Таким образом, программа существенно повысит шансы пользователей не пропустить нужную остановку.
Чтобы воспользоваться этой функцией, владельцам устройств будет достаточно проложить в приложении маршрут до точки назначения, а затем нажать кнопку "Начать", которая появится в обновленной версии Google Maps. После этого программа при помощи GPS будет следить за перемещением смартфона и присылать уведомления. Вероятно, больше всего новая функция пригодится туристам, путешествующим по незнакомым городам и странам на общественном транспорте.
Точные сроки появления этой функции в Google Maps не раскрываются. TechCrunch не исключает, что компания уже выпустила тестовую версию обновленного приложения для ограниченного числа пользователей.
Как отмечает Engadget, функция не является принципиально новой и существует в сторонних навигационных приложениях, однако ее появление в Google Maps избавит владельцев Android-устройств от необходимости скачивать дополнительные программы.
фото: Flickr