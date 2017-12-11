В Нью-Йорке произошел взрыв (11)

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В мире | 11 декабря 2017 года, 15:22

В центре Манхэттена в районе пересечения 42-й улицы и 8-й авеню произошел взрыв. Об этом сообщило полицейское управление Нью-Йорка в Twitter.

Причины происшествия неизвестны. В настоящее время проводится эвакуация пассажиров и персонала нескольких близлежащих станций метрополитена.

"Это предварительная информация", — уточняется в сообщении.

По данным New York Post, в результате взрыва несколько человек получили ранения. Тот, кому могла принадлежать бомба, задержан. На месте работают бригады спасателей и пожарных.

7 октября Минюст США сообщил, что три сторонника экстремистской группировки "Исламское государство" намеревались совершить теракты в Нью-Йорке — устроить, по их словам, "второе 11 сентября".

Боевики планировали атаки летом 2016 года, во время священного для мусульман месяца Рамадан. Они собирались заложить взрывчатку на Таймс-сквер и в метро, кроме того, предполагали устроить стрельбу на концертных площадках. Для связи друг с другом экстремисты использовали мессенджеры. Отмечается, что при подготовке они ориентировались на сценарий терактов в Париже в ноябре 2015 года и в Брюсселе в марте 2016-го. Все трое арестованы.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 11
...3 часа назад
долбанные пиндосы, если бы не они, может и террористов бы не было
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viktor3 часа назад
Довысутпались про Иерусалим?!
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каджич3 часа назад
Это точно.Но террористы всеж долбанные))))
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