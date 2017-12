В мире |

В центре Манхэттена в районе пересечения 42-й улицы и 8-й авеню произошел взрыв. Об этом сообщило полицейское управление Нью-Йорка в Twitter.

Причины происшествия неизвестны. В настоящее время проводится эвакуация пассажиров и персонала нескольких близлежащих станций метрополитена.

"Это предварительная информация", — уточняется в сообщении.

По данным New York Post, в результате взрыва несколько человек получили ранения. Тот, кому могла принадлежать бомба, задержан. На месте работают бригады спасателей и пожарных.

7 октября Минюст США сообщил, что три сторонника экстремистской группировки "Исламское государство" намеревались совершить теракты в Нью-Йорке — устроить, по их словам, "второе 11 сентября".

Боевики планировали атаки летом 2016 года, во время священного для мусульман месяца Рамадан. Они собирались заложить взрывчатку на Таймс-сквер и в метро, кроме того, предполагали устроить стрельбу на концертных площадках. Для связи друг с другом экстремисты использовали мессенджеры. Отмечается, что при подготовке они ориентировались на сценарий терактов в Париже в ноябре 2015 года и в Брюсселе в марте 2016-го. Все трое арестованы.

BREAKING: Bomb explosion at Port Authority bus terminal in #Manhattan, police are checking the cause.



A few injuries reported. One suspect reportedly in custody. #NewYork pic.twitter.com/LdLaMi11FR — sandeep_k (@sandeep_k2) 11 декабря 2017 г.

#PortAuthority 1 male under arrest after a bomb went off in #manhattan NYPD have a level 3 mobilization pic.twitter.com/zxqMkeMZtA — sandeep_k (@sandeep_k2) 11 декабря 2017 г.