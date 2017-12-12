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Печерский районный суд Киева оставил на свободе экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Судья Лариса Цокол таким образом отклонила ходатайство прокуратуры о домашнем аресте.

Обвинение требовало для Саакашвили двух месяцев круглосуточного домашнего ареста, прокуратура может обжаловать решение в течение пяти дней.

Саакашвили освобожден под поручительство депутатов Верховной Рады - в ходе заседания десять украинских народных депутатов выразили готовность поручиться за бывшего грузинского президента.

В начале заседания адвокаты Саакашвили ходатайствовали о том, чтобы его освободили из так называемого аквариума - стеклянного бокса для подследственных. Это не вызвало возражений со стороны прокуроров и просьба защиты была удовлетворена.

Саакашвили в зале суда заявил, что считает себя военнопленным, а домашний арест назвал попыткой отлучить его от политической деятельности. Вместе со своими сторонниками он спел гимны Украины и Грузии.

Среди пришедших поддержать Саакашвили в суде была, в частности, лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Она и еще девять депутатов Верховной рады выразили готовность взять Саакашвили на поруки.

Саакашвили был задержан в Киеве вечером 8 декабря. Его поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины (СБУ), где он объявил голодовку.

В ночь на субботу, когда стало известно о его задержании, у изолятора собрались сторонники Саакашвили.

Как сообщал представитель МВД Украины Артем Шевченко, Саакашвили задержали в квартире бывшего руководителя главного управления национальной полиции по Луганской области Юрия Покиньбороды.

Прокуратура предложила поместить задержанного политика под домашний арест и обязать носить электронный браслет. Необходимость этой меры гособвинение аргументировало, в частности, опасениями за безопасность самого Саакашвили.

"Одним из способов дестабализации ситуации в Украине может стать инициирование российскими спецслужбами ликвидации Саакашвили и Дангадзе (его "правой руки", фигурирующего в материалах дела)", - заявил представитель обвинения ссылкой на данные СБУ.

В ответ Саакашвили назвал доводы прокуратуры "дебильными" - по его словам, "нигде в мире не закрывают человека из-за того, что его могут убить".

Адвокаты Саакашвили в ходе слушаний отвергли все подозрения в адрес подзащитного, а также наличие рисков, которые обусловили бы необходимость применения к нему любой меры пресечения.

В воскресенье, 10 декабря, в Киеве прошли акции сторонников Саакашвили. Они провели митинг на Майдане, а также снова собрались у изолятора СБУ, где содержался политик.

фото: Flickr