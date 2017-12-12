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Главным словом 2017 года по версии американского словаря Merriam-Webster стал "феминизм". Об этом сообщается на сайте словаря.

Отмечается, что слово было одним из наиболее популярных поисковых запросов словаря в течение года. Всплески популярности слова пришлись на январь, когда после инаугурации президента США Дональда Трампа в стране прошли протесты феминисток, а также после того, как Келлиэнн Конуэй, советник Трампа, дала интервью, в котором рассказала, что значит быть феминисткой.

В топ-10 слов также вошли "замешанный" (complicit), которое было популярно в связи с расследованиями утечек в администрации Трампа, "ураган", и "оплошность" (gaffe). Популярность последнего связывают с церемонией вручения премии "Оскар", когда победителем по ошибке объявили фильм "Ла-ла-лэнд".

Ранее сообщалось, что человеком года по версии журнала Time стал флешмоб #MeToo.

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