ЕС выделит 1,2 млн евро на обучение украинских чиновников иностранным языкам
Евросоюз выделит 1,2 миллиона евро на обучение украинских чиновников иностранным языкам. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующие документы Еврокомиссии.
Предполагается, что в рамках программы удастся создать "новое поколение украинских госслужащих", которые смогут использовать иноязычную экспертную базу ЕС и не испытывать трудностей в общении со своими европейскими коллегами.
"Это стало бы полезным вкладом в дело повышения компетентности государственной политики на Украине и активизации процессов политической, экономической, социальной и культурной интеграции этой страны в ЕС", — говорится в документе.
Отмечается, что программа будет проводиться в рамках Европейской политики соседства, направленной на укрепление отношений с соседствующими на границах с ЕС государствами.