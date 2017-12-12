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Евросоюз выделит 1,2 миллиона евро на обучение украинских чиновников иностранным языкам. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующие документы Еврокомиссии.

Предполагается, что в рамках программы удастся создать "новое поколение украинских госслужащих", которые смогут использовать иноязычную экспертную базу ЕС и не испытывать трудностей в общении со своими европейскими коллегами.

"Это стало бы полезным вкладом в дело повышения компетентности государственной политики на Украине и активизации процессов политической, экономической, социальной и культурной интеграции этой страны в ЕС", — говорится в документе.

Отмечается, что программа будет проводиться в рамках Европейской политики соседства, направленной на укрепление отношений с соседствующими на границах с ЕС государствами.