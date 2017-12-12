Трамп подписал директиву о полетах США на Луну (1)
В мире | 12 декабря 2017 года, 11:09
Президент США Дональд Трамп поручил NASA "переориентировать космическую программу Америки на человескую разведку и исследование", сообщает Associated Press.
Сообщается, что он подписал соответствующую директиву.
По словам Трампа, это "является важным шагом для возвращения американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долговременных исследований".
"На этот раз мы не только поставим наш флаг и оставим наш след, мы создадим основу для возможной миссии на Марс и, возможно, когда-нибудь, во многие миры за его пределами", — сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что последняя пилотируемая экспедиция США в рамках программы "Аполлон" стартовала к Луне 45 лет назад.
фото: Flickr
Источник: Газета.ru
Ну да, прогресс не стоит на месте, теперь Голливуд снимет все красиво и без косяков..
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