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Президент США Дональд Трамп поручил NASA "переориентировать космическую программу Америки на человескую разведку и исследование", сообщает Associated Press.

Сообщается, что он подписал соответствующую директиву.

По словам Трампа, это "является важным шагом для возвращения американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долговременных исследований".

"На этот раз мы не только поставим наш флаг и оставим наш след, мы создадим основу для возможной миссии на Марс и, возможно, когда-нибудь, во многие миры за его пределами", — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что последняя пилотируемая экспедиция США в рамках программы "Аполлон" стартовала к Луне 45 лет назад.

фото: Flickr