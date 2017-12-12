Украинский депутат разместил фото возлюбленной на Таймс-сквер (8)

фото

В мире | 12 декабря 2017 года, 14:15

Депутат Верховной рады от Радикальной партии Сергей Рыбалка необычно решил поздравить свою возлюбленную Анастасию Байбородину с днем рождения, сообщают украинские СМИ.

Он разместил ее фотографии на рекламных экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке.

фото

"Лучший подарок из возможных", — написала девушка на своей странице в Facebook.

Отмечается, что цена такого подарка может составлять около 3 000 долларов.

Источник: life.ru

Фото: Facebook

Комментарии 8
Живу я тут3 часа назад
За деньги украденные от народа Украины пиар проводим???
Ответить
Патриот 2 часа назад
Дешёвка! Если бы подарок стоил 300 000 тысяч долларов, тогда можно поднимать вонь. 3000 долларов стоит ужин у наших депутатов.
Ответить
Aleksandr Kaminskis3 часа назад
зачем нам про украинских? давай про латвийских! Или mixnews за путинские деньги ведет ,,антехохольскую,, пропаганду? :)
Ответить