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Депутат Верховной рады от Радикальной партии Сергей Рыбалка необычно решил поздравить свою возлюбленную Анастасию Байбородину с днем рождения, сообщают украинские СМИ.

Он разместил ее фотографии на рекламных экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке.

"Лучший подарок из возможных", — написала девушка на своей странице в Facebook.

Отмечается, что цена такого подарка может составлять около 3 000 долларов.

Источник: life.ru

Фото: Facebook