Украинский депутат разместил фото возлюбленной на Таймс-сквер (8)
В мире | 12 декабря 2017 года, 14:15
Депутат Верховной рады от Радикальной партии Сергей Рыбалка необычно решил поздравить свою возлюбленную Анастасию Байбородину с днем рождения, сообщают украинские СМИ.
Он разместил ее фотографии на рекламных экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке.
"Лучший подарок из возможных", — написала девушка на своей странице в Facebook.
Отмечается, что цена такого подарка может составлять около 3 000 долларов.
Источник: life.ru
Фото: Facebook
За деньги украденные от народа Украины пиар проводим???
9
Ответить
Дешёвка! Если бы подарок стоил 300 000 тысяч долларов, тогда можно поднимать вонь. 3000 долларов стоит ужин у наших депутатов.
7
Ответить
зачем нам про украинских? давай про латвийских! Или mixnews за путинские деньги ведет ,,антехохольскую,, пропаганду? :)
5
Ответить
Показать все (8)