Улицу немецкого города назвали в честь Саласпилса (10)
Самую новую улицу немецкого города Финстервальде назвали в честь Саласпилса, информирует представитель Саласпилсской краевой думы Лолита Балцербуле, пишет Latvijas avīze.
Сотрудничество между двумя городами длятся уже 15-й год.
Торжественная церемония открытия состоялась 7 декабря. Ее посетили мэры Саласпилса и Финстервальде и представители самоуправлений и общественности.
В своей речи мэр Саласпилса Раймонд Чударс заявил, что это большая честь и подарок, что одной новой и красивой улице дали название "улица Саласпилсская".
Вместе с бургомистром Йоргом Гампе он открыл знак с названием улицы, на котором изображены герб Саласпилса и латвийский флаг.
Саласпилсская улица была построена с нуля - в песке, как говорят сами немцы. Длина улицы составляет 1292 метра, строительные работы продолжались два года.
Сейчас улица является самой быстрой и удобной дорогой на ближайший автобан, а сами немцы говорят, что самый короткий маршрут до ближайшего города Массен теперь проходит через Латвию.
Фото: flcikr.com
Я попробовал сейчас найти на Интернете информацию об истории Финстервальде, но вообще никакой информации нет - как будто стёрта или заблокирована...