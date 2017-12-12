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Самую новую улицу немецкого города Финстервальде назвали в честь Саласпилса, информирует представитель Саласпилсской краевой думы Лолита Балцербуле, пишет Latvijas avīze.

Сотрудничество между двумя городами длятся уже 15-й год.

Торжественная церемония открытия состоялась 7 декабря. Ее посетили мэры Саласпилса и Финстервальде и представители самоуправлений и общественности.

В своей речи мэр Саласпилса Раймонд Чударс заявил, что это большая честь и подарок, что одной новой и красивой улице дали название "улица Саласпилсская".

Вместе с бургомистром Йоргом Гампе он открыл знак с названием улицы, на котором изображены герб Саласпилса и латвийский флаг.

Саласпилсская улица была построена с нуля - в песке, как говорят сами немцы. Длина улицы составляет 1292 метра, строительные работы продолжались два года.

Сейчас улица является самой быстрой и удобной дорогой на ближайший автобан, а сами немцы говорят, что самый короткий маршрут до ближайшего города Массен теперь проходит через Латвию.

Фото: flcikr.com