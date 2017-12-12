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В Cети появилось видео китайского руфера, заснявшего собственную гибель.

На кадрах видно, как 26-летний молодой человек выполняет один из своих трюков — виснет на руках, держась за выступ крыши одного из небоскребов.

В первый раз ему удается забраться обратно, но во второй раз у него не хватает сил, чтобы подтянуться, и он срывается вниз.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в провинции Хунань 8 ноября, но известно о нем стало только сейчас.

О случившемся рассказала подруга погибшего экстремала, известного в Китае под именем Юн Нин.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com