Китайский руфер снял на видео собственную гибель (4)
В мире | 12 декабря 2017 года, 15:10
В Cети появилось видео китайского руфера, заснявшего собственную гибель.
На кадрах видно, как 26-летний молодой человек выполняет один из своих трюков — виснет на руках, держась за выступ крыши одного из небоскребов.
В первый раз ему удается забраться обратно, но во второй раз у него не хватает сил, чтобы подтянуться, и он срывается вниз.
Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в провинции Хунань 8 ноября, но известно о нем стало только сейчас.
О случившемся рассказала подруга погибшего экстремала, известного в Китае под именем Юн Нин.
Источник: ria.ru
Фото: pixabay.com
Это не руфер, это придурок которые не может больше трёх раз отжаться. Как бы там нибыло, царство ему небесное.
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Дуракам законы самосохранения и земного тяготения не писаны. Просрал жизнь за лайки. Премию дурости заработал, и ничуть не жалко...
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Русский язык богат ,ну не нужно идиотов руферами называть ,дураков странными , А ПИДОРОВ ГЕЯМИ.
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