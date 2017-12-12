Источник: лидеры стран ЕС намерены продлить санкции против России (7)
Евросоюз намерен продлить экономические санкции против РФ, истекающие в конце января 2018 года, по итогам доклада лидеров ФРГ и Франции о ситуации в Донбассе, заявил во вторник журналистам высокопоставленный источник в ЕС.
"За рабочим ужином мы ожидаем, что канцлер Ангела Меркель и президент Эммануэль Макрон сообщат о ситуации с выполнением Минских соглашений. Это позволит продлить санкции после саммита на техническом уровне", — заявил представитель ЕС, пожелавший остаться неназванным.
Экономические меры Евросоюза против России действуют до конца января 2018 года. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва также не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Фото: flickr.com/photos/thorstenflach
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