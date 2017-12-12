Источник: лидеры стран ЕС намерены продлить санкции против России (7)

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В мире | 12 декабря 2017 года, 19:43

Евросоюз намерен продлить экономические санкции против РФ, истекающие в конце января 2018 года, по итогам доклада лидеров ФРГ и Франции о ситуации в Донбассе, заявил во вторник журналистам высокопоставленный источник в ЕС.

"За рабочим ужином мы ожидаем, что канцлер Ангела Меркель и президент Эммануэль Макрон сообщат о ситуации с выполнением Минских соглашений. Это позволит продлить санкции после саммита на техническом уровне", — заявил представитель ЕС, пожелавший остаться неназванным.

Экономические меры Евросоюза против России действуют до конца января 2018 года. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва также не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Фото: flickr.com/photos/thorstenflach

Источник: РИА Новости
Комментарии 7
каджич44 минуты назад
Время идет.Россия необычайно усиливается.а значит бешенные "псы" не будут беспечно шататься и кусать любого.кто не помешался умом.
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Partiot 42 минуты назад
Итак, вот как выглядит топ самых влиятельных латвийских мыслителей:

Алвис Херманис, режиссер
Айвар Эндзиньш, юрист
Роберт Килис, министр образования и социоантрополог
Ивар Иябс, политолог
Юрис Рубенис, священник
Улдис Тиронс, философ
Марцис Аузиньш, физик
Вита Матиса, политолог
Юрис Цалитис, теолог
Вайра Вике-Фрейберга, экс-президент
Збигнев Станкевич, священник
Янис Страдыньш, историк
Имант Ланцманис, искусствовед
Петерис Васкс, композитор
Клавс Седлениекс, социоантрополог
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каджич46 минут назад
Ну.положим.издеваться над людьми.особенно над 200 национальностями Федерации.а также над волей народа и реальной демократией(Крым).над сопративлением против карателей(Донбас)-это исконная фишка "западных ценностей".кстати успешно притворяемая Режимом Латвии по месту и вне.
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