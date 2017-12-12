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Криптовалюта стала явлением года. Это следует из исследования поисковых запросов пользователей «Яндекса» в 2017 году.

В десятку явлений, вызвавших наибольший интерес пользователей поисковой службы, также попали новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей и технология блокчейн. Запросы пользователей о криптовалюте касались в основном курса биткоина к рублю и организации майнинга биткоина.

Широкая популярность криптовалют в 2017 году была связана с резким ростом курсов биткоина и эфириума. Последний в первое полугодие подорожал в 25 раз, а цена биткоина подскочила с тысячи до 16 тысяч долларов с начала года.

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