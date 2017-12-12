В НАТО продлен мандат Столтенберга (1)
В мире | 12 декабря 2017 года, 16:37
В Североатлантическом альянсе решили продлить мандат генсека организации Йенса Столтенберга до 2020 года. Об этом сообщает AFP.
«НАТО продлевает мандат Йенса Столтенберга в качестве генерального секретаря до 2020 года», — пишет агентство.
Ранее стало известно, что в столице Молдавии открыли Бюро связи НАТО.
Источник: Russia Today
...почитал его "карьеру" на Родине,где он уродился (Википедия не полная).Нормально,самое то амёба для фашингтонской "частной" компашки...
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