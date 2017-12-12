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В Североатлантическом альянсе решили продлить мандат генсека организации Йенса Столтенберга до 2020 года. Об этом сообщает AFP.

«НАТО продлевает мандат Йенса Столтенберга в качестве генерального секретаря до 2020 года», — пишет агентство.

Ранее стало известно, что в столице Молдавии открыли Бюро связи НАТО.