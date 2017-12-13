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Вечером во вторник суд в Москве арестовал мужчину, который едва не казнил собственную жену. Безумная ревность толкнула его страшный поступок, он едва не четвертовал женщину. Она на всю жизнь могла остаться изувеченной, если бы не врачи и полиция, которые в буквальном смысле сделали всё возможное в казалось бы безвыходной ситуации.

Группа столичных врачей смогла совершить чудо – по кусочкам собрать кисти рук двадцатипятилетней девушки. По словам хирургов, разрубленные куски плоти собирали как мозаику. Уже понятно, что левая рука – имеет все шансы прижиться. Что будет с правой – пока не говорят, ссылаясь на врачебную тайну. Из интервью стало понятно – сосуды работают. А вот нервы, мышцы и сухожилия будут восстанавливаться еще долго.

Счастливая семья – но только на первый взгляд. Проблемы начались, когда Дмитрий прочитал СМС от некоего мужчины в телефоне Маргариты. С тех пор сцены ревности повторялись постоянно. Девушка подала на развод, но общаться они продолжали.

В последние дни прекратилось и это общение. Встречались лишь, когда нужно было отвезти детей в садик. Во время одной из таких поездок машина неожиданно свернула в лес. Молодой человек достал топор и напал на Маргариту. Только левая кисть оказалась разрублена на 6 частей.

Дальше, говорит, как в тумане: но Дмитрий сам привез Маргариту в больницу. Все это время она была в сознании. На место жуткой расправы тут же выехали полицейские. Вначале нашли правую кисть - и сразу отправили в клинику. Чтобы найти все части левой руки, пришлось провести следственный эксперимент. Дмитрия привезли в лес, и он посекундно вспомнил свои действия. Конечность сохранилась – только благодаря по-зимнему холодной погоде.

Дмитрия Грачёва сегодня арестовали в Серпуховском суде. Он так и не смог объяснить свой поступок, но вину признает полностью. За детьми – мальчиками трех и четырех лет – сейчас следит бабушка. Она ничего не рассказала малышам, хотя они всё время спрашивают – где их мама.

Маргарита Грачева все еще находится в реанимации, но уже завтра ещё должны перевести в общую палату. Врачи утверждают, что теперь только от ее силы воли зависит – приживутся ли пришитые руки. В любом случае, операцию, которая длилась 10 часов, можно назвать успешной. И у нее есть все шансы попасть в медицинские учебники.