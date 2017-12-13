В США обеспокоены положением со свободой слова в Польше
В мире | 13 декабря 2017 года, 07:58
США выразили озабоченность решением властей Польши оштрафовать телеканал, рассказавший зрителям о митингах у здания парламента страны в декабре 2016 года.
Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.
"Это решение выглядит подрывом свободы СМИ в Польше, нашего близкого союзника и приверженца демократии", — сказала она.
Науэрт добавила, что она уверена в "способности польской демократии обеспечить надлежащую работу и уважение демократических институтов".
Источник: life.ru
Фото: pixabay.com