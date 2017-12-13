В мире |

В Японском городе Гинован на ученика начальной школы упал фрагмент стекла, который, предположительно, отвалился от пролетающего мимо американского военного вертолета СH-53. Об этом сообщает NHK.

Фрагмент стекла, площадь которого составляет около метра, упал на спортивную площадку, на которой занимались 30 учеников. Ребенок получил травму левой руки.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Источник: life.ru

Фото: Википедия