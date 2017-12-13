В Японии на школьника упало стекло от пролетающего вертолета США (1)
В мире | 13 декабря 2017 года, 08:40
В Японском городе Гинован на ученика начальной школы упал фрагмент стекла, который, предположительно, отвалился от пролетающего мимо американского военного вертолета СH-53. Об этом сообщает NHK.
Фрагмент стекла, площадь которого составляет около метра, упал на спортивную площадку, на которой занимались 30 учеников. Ребенок получил травму левой руки.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Источник: life.ru
Фото: Википедия
Вам не кажется что от этих @мрэкан$$ких д%лбоёбоff много проблем а так же нанесённого ущерба простым гражданам которые к этим пенд%$@м ни как не относятся...?!
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