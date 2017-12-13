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Житель испанской Сарагосы 55-летний Виктор Лаинес скончался после того, как на него напали за ношение подтяжек с изображением флага страны. Об этом сообщает издание Heraldo.

В одном из местных баров произошел конфликт между Лаинесом и несколькими посетителями заведения, которым не понравились его подтяжки. В ходе конфликта они назвали мужчину фашистом.

Когда Лаинес собрался уйти из бара, его ударили железным прутом по голове. Мужчина получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу, где позже скончался.

Совершивший нападение попытался скрыться на велосипеде, но был задержан.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com