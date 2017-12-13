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ФСБ проверила заявление Ксении Собчак о том, что Крым принадлежит Украине. В России действует уголовная ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности, но в словах поддержанного в Кремле кандидата в президенты такого призыва не обнаружено.

"С точки зрения международного права, Крым - украинский. Точка. Дальше - давайте разговаривать". Эта фраза стала одним из самых громких заявлений телеведущей Ксении Собчак на пресс-конференции, когда она объявляла о своем выдвижении в президенты.

Большинство статусных политиков в России не делали подобных публичных заявлений после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Даже один из главных критиков политики президента Владимира Путина, Алексей Навальный, не говорил однозначно о принадлежности Крыма. Он назвал это "нерешаемой проблемой" и обещал провести новый референдум в случае, если станет президентом.

Причина не только в том, что политики не желают оспаривать присоединение полуострова, которое, согласно государственным социологическим службам, поддерживают 86%.

В России действует закон, предусматривающий уголовную ответственность за призывы к сепаратизму и нарушению территориальной целостности страны.

На заявление Собчак сразу обратили внимание Кремль и депутаты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Собчак "неправильными по форме и сути и с точки зрения международного права".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал возбудить против Собчак уголовное дело. Депутат Наталья Поклонская обвинила Собчак в "неуважении к людям и к собственной родине".

Как стало известно Русской службе Би-би-си, высказыванием Собчак заинтересовались также и в ФСБ.

Сотрудники службы провели лингвистический анализ фрагмента пресс-конференции телеведущей, где она говорила о Крыме. По итогам экспертизы в ФСБ пришли к мнению, что в ее словах не содержится призывов к нарушению территориальной целостности России, рассказал Би-би-си собеседник, знакомый с результатами экспертизы.

Экспертиза заняла чуть более месяца, официально о ее результатах ФСБ не сообщала.

В штабе Собчак с выводом ФСБ согласны. "В ее словах действительно нет призывов, а просто констатируется факт о нарушении международных обязательств России", - считает профессор кафедры конституционного и административного права факультета права НИУ ВШЭ, член штаба Собчак Елена Лукьянова.

По ее словам, Собчак в этом случае не является исключением с точки зрения правоприменения, поскольку ее слова были юридически корректны: "Ксения профессиональный человек, по образованию - журналист-международник, она использует только четкие формулировки и поправляет людей, когда ее слова пытаются исказить".

Би-би-си ожидает комментария от ФСБ.

Юридически Собчак и правда ни к чему не призывала, считает политконсультант Константин Калачев: "Все слова Собчак выверены и согласованы с юристами. В своей фразе она сказала "с точки зрения международного права", а не с ее точки зрения. Это юридическая грань, она ее не перешла".

Кроме того, саму Собчак защищает то, что она является согласованным с Кремлем кандидатом на выборы, уверен Калачев.

Случай Собчак демонстрирует двойные стандарты в правоприменении, полагает председатель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. "Хорошо, что Ксении удалось избежать уголовного преследования, но прямо сейчас в Крыму в суд передано дело крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова, который сказал ровно то же самое, что Собчак", - отмечает Чиков.

Крымско-татарского активиста Сулеймана Кадырова задержали сотрудники ФСБ в октябре 2016 года, при обыске они нашли комментарий к одному из видео с призывом собрать добровольческие отряды, где он выражается о принадлежности Крыма. В декабре в Крыму начался суд над ним.

Собчак и сама сравнивала свои высказывания с делом Кадырова.

"В законе нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя, и Сулеймана Кадырова нельзя тоже. Все люди, которых осудили за это, - политзаключенные и невиновны", - говорила Собчак РИА Новости.