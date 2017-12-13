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Германия в течение трех лет направила Украине более €800 млн в качестве грантов и займов. Об этом заявил заместитель главы миссии посольства ФРГ на Украине Вольфганг Биндсейл, передает "Укринформ".

"Мы предоставляем много практической помощи Украине. Например, в течение 2014-2016 годов общая поддержка составляла более 800 млн евро в займах и грантах", — заявил он.

По его словам, немецкое правительство оказывает Украине большую помощь в рамках Евросоюза и международных финансовых институтов.

В марте сообщалось, что киевская полиция проводила расследование по делу о хищении и растрате денежных средств, которые Германия направила на восстановление социальной инфраструктуры, в том числе в Донбассе.