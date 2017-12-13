Германия за три года предоставила Украине 800 миллионов евро (4)
В мире | 13 декабря 2017 года, 12:18
Германия в течение трех лет направила Украине более €800 млн в качестве грантов и займов. Об этом заявил заместитель главы миссии посольства ФРГ на Украине Вольфганг Биндсейл, передает "Укринформ".
"Мы предоставляем много практической помощи Украине. Например, в течение 2014-2016 годов общая поддержка составляла более 800 млн евро в займах и грантах", — заявил он.
По его словам, немецкое правительство оказывает Украине большую помощь в рамках Евросоюза и международных финансовых институтов.
В марте сообщалось, что киевская полиция проводила расследование по делу о хищении и растрате денежных средств, которые Германия направила на восстановление социальной инфраструктуры, в том числе в Донбассе.
Источник: Газета.ru
Меркель уже не может собрать правительство!!! Сколькт отдали милларлов Турции,чтобы зажержать беженцев,сколько на них же тратят в самой Гнрмании,еще Уераина. Простые немцы уже устали,все дорожает! Долго терпеть не будут!!! Старушка Меркель дождется!!!
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Перефразируя Коровьева: "Давйте больше! Возьмут!".
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Мы оплачиваем глупости своего правительства,немцы оплачивают глупости Меркель.Как думаете ,какая разница ?
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