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Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Мария Политова обнаружена мертвой в Щелковском районе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя главного следственного управления СК по Московской области Евгению Кирюшину.

По ее словам, на теле девушки признаков «насильственной смерти» следователи не обнаружили. «Следователи предполагают, что перед смертью она употребляла антидепрессанты со спиртными напитками», — сказала Кирюшина.

Рядом с телом Марии Политовой были найдены антидепрессанты и ополовиненная бутылка рома.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что следствием рассматривается версия самоубийства.

6 декабря друг девушки, журналист Артем Шануров от лица Политовой написал в фейсбуке о ее пропаже. По его словам, девушка оставила телефон дома. Друзья пропавшей обратились в полицию и призвали на помощь поисковый отряд «Лиза Алерт».

Маша НЕ нашлась. Просьба к желтым СМИ не публиковать не проверенные данные, это усложняет работу Лизы Алерт. A post shared by Мария П (@maria_politova) on Dec 8, 2017 at 5:53am PST

Политова трижды участвовала в реалити-шоу «Дом-2» — с января по февраль 2006 года, с июня по сентябрь 2007 года и с 4 по 24 июня 2010 года.

Политова трижды участвовала в реалити-шоу «Дом-2» — с января по февраль 2006 года, с июня по сентябрь 2007 года и с 4 по 24 июня 2010 года.

Фото: © vk.com