Порошенко назвал "Северный поток" угрозой для всей Европы (7)
Газопровод «Северный поток — 2» представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы, заявил украинский лидер Пётр Порошенко на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой.
«Мы очень благодарны Польше за общую позицию относительно «Северного потока — 2»: это угроза не только для энергетической безопасности Украины или Польши, но и угроза для энергетической безопасности всей Европы», — цитирует Порошенко УНН.
По его словам, газопровод является «абсолютно политическим проектом».
«Общий голос Украины и Польши вместе с нашими партнёрами из ЕС и США, я надеюсь, будет достаточно эффективным в дальнейших наших шагах по энергетической безопасности», — добавил он.
Ранее Порошенко заявил, что Россия строит газопровод «Северный поток — 2», чтобы отомстить Украине за решение Стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза» в споре с «Газпромом».
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