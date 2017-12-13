Порошенко назвал "Северный поток" угрозой для всей Европы (7)

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В мире | 13 декабря 2017 года, 18:55

Газопровод «Северный поток — 2» представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы, заявил украинский лидер Пётр Порошенко на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой.

«Мы очень благодарны Польше за общую позицию относительно «Северного потока — 2»: это угроза не только для энергетической безопасности Украины или Польши, но и угроза для энергетической безопасности всей Европы», — цитирует Порошенко УНН.

По его словам, газопровод является «абсолютно политическим проектом».

«Общий голос Украины и Польши вместе с нашими партнёрами из ЕС и США, я надеюсь, будет достаточно эффективным в дальнейших наших шагах по энергетической безопасности», — добавил он.

Ранее Порошенко заявил, что Россия строит газопровод «Северный поток — 2», чтобы отомстить Украине за решение Стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза» в споре с «Газпромом».

Источник: Russia Today
Комментарии 7
настоящий патриот37 минут назад
тошнит уже от этих лживых патриотов, хочешь покупать дорогой газ покупай хоть у пришельцев, но мне нужен дешёвый газ, и не имеет значения кто его предлагает, Россия предлагает дешевле значит буду покупать у них, если предложат дешевле американцы значит будем покупать у них, но болтать языком и проталкивать за откаты и за счёт потребителей Латвии, то это не патриот, а предатель и нехороший человек для Латвии, это очень мягко сказано!
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Garik38 минут назад
С русскими ни разу за руку не здоровался? Отруби! А насчет СПГ спроси у соседей-литовцев. Они просто от ЩАСтья писаются.
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и смех и грех.22 минуты назад
Газ идущий газовозами в Литву закупается в России.И продаётся с 80% наценкой.
Если ты лох, то это навсегда.
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