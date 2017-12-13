В мире |

Газопровод «Северный поток — 2» представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы, заявил украинский лидер Пётр Порошенко на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой.

«Мы очень благодарны Польше за общую позицию относительно «Северного потока — 2»: это угроза не только для энергетической безопасности Украины или Польши, но и угроза для энергетической безопасности всей Европы», — цитирует Порошенко УНН.

По его словам, газопровод является «абсолютно политическим проектом».

«Общий голос Украины и Польши вместе с нашими партнёрами из ЕС и США, я надеюсь, будет достаточно эффективным в дальнейших наших шагах по энергетической безопасности», — добавил он.

Ранее Порошенко заявил, что Россия строит газопровод «Северный поток — 2», чтобы отомстить Украине за решение Стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза» в споре с «Газпромом».