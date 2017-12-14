В Facebook рассказали, сколько Россия потратила на рекламу перед Brexit (5)
Компания Facebook провела анализ действий аккаунтов, которые США связывают с возможным вмешательством России в американские выборы 2016 года, и пришла к выводу, что их активность во время референдума о выходе Великобритании из ЕС в июне 2016 года была минимальной. Об этом пишет издание The Independent.
В компании пояснили, что связанные с Россией аккаунты в преддверии референдума по Brexit закупили три рекламных поста. Однако эту рекламу видели менее 200 пользователей, а затраты на ее размещение составили менее 1 доллара, говорится в статье издания.
"Мы выявили, что аккаунты, связанные с российским Агентством интернет-исследований, потратили на размещение политической рекламы в соцсети во время референдума в Великобритании 0,97 доллара или 73 пенса", — уточнили в Facebook.
Ранее сообщалось, что согласно докладу, представленному руководством разведки США, Россия могла потратить около 100 тыс. долларов на размещение более 3 тыс. рекламных записей политического содержания, связанных с президентскими выборами в США, в период с июня 2015 года по май 2017 года.
Российская сторона отвергает любые обвинения в причастности к результатам выборов в США.
Источник: rosbalt.ru
Фото: pixabay.com
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