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За год численность латвийской профессиональной армии увеличилась на несколько сотен человек. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал министр обороны Раймонд Бергманис.

"В армию люди идут только по зову сердца. Сейчас больше идут из-за того, что происходит в мире. Еще люди видят, что наши вооруженные силы меняются: новая экипировка, техника. В этом году профессиональная армия увеличилась где-то на 500 человек. Конечно, не только приходят, но и уходят", - рассказал он.

Бергманис отметил, что благодарен всем, кто связан со сферой безопасности.

"Хочется сказать спасибо всем нашим сотрудникам, их семьям, родственникам. У каждого есть предел, люди устают. Поэтому мы уже в этом году увеличили всем военнослужащим зарплаты на 50 евро", - отметил министр.

Интерес латвийцев к вступлению в Земессардзе стал расти в 2014 году, когда разразился кризис на Украине.

В будущем планируется увеличить не только численность Национальных вооруженных сил Латвии, но и Земессардзе. В настоящее время число земессаргов составляет чуть больше 8 тысяч, а к 2020 году их число планируется увеличить до 12-13 тысяч.