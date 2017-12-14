Пресс-конференция Путина бьет рекорды, еще не начавшись (3)

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В мире | 14 декабря 2017 года, 10:50

Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Москве большую пресс-конференцию (начало в 11:00 по латвийскому времени). На этот раз на нее аккредитовалось рекордное число журналистов – 1640. Они из самых разных изданий – российских и зарубежных.

Вниманием наверняка не обойдут ни один важный вопрос – победу над террористами в Сирии, конфликт на Украине, санкции, "допинговый скандал", предстоящую Олимпиаду.

И, конечно, президентские выборы, которые станут главным политическим событием будущего года. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту конференцию особенной.

Ведь Путин завершает нынешний президентский срок и баллотируется на следующий.

Своих корреспондентов направили Китай, США, Германия, Япония и Франция. Но больше всего будет журналистов из российских регионов. Многие заранее думают, как выделиться из толпы и успеть задать свой вопрос Владимиру Путину. Традицией уже стали плакаты. На каждой пресс-конференции в зале их десятки. Некоторые стараются вложить в свое послание особый смысл.

Организаторы уже подсчитали: на этот раз шансы задать вопрос – примерно один к тридцати. Пресс-конференция, посвященная итогам уходящего года, станет 13-й по счету. С каждым годом растет не только количество аккредитованных журналистов, но и продолжительность общения.

Рекордом пока остается февраль 2008 года. Тогда Владимир Путин отвечал на вопросы почти пять часов. Сколько продлится нынешняя встреча, станет известно уже совсем скоро.

Источник: tvzvezda.ru

Комментарии 3
Патриот 1 час назад
Уважаемый человек! Чему тут удивляться?! В отличии от наших президентов страдающих слабоумием. Два слова связать не могут уже не говоря об оценке экономического развития. Тупые, они вообще ни чего не знают и знать не хотят что творится в стране. Позорище!!!! Президент России достоен внимания и Уважения!!!
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каджич5 минут назад
Не хочу делать из Путина идола.но то.что он прогрессивный.профессиональный политик-это факт.Конечно.коррупция душит страну.с ней не справляется даже элитный клан Путина.но кто может сказать .что с коррупцией справится клан Собчак или Навального.которым придется "закормить дентгами" свои кланы.прежде чем они заерзуют в правильном направлении.Даже Трамп не может накормить своих адептов и клан.
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мне1 час назад
одной кажется что Путин немного простужен, всё время подкашливает и лицо красное,дай бог ему крепкого здоровья.
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