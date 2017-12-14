Пресс-конференция Путина бьет рекорды, еще не начавшись (3)
Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Москве большую пресс-конференцию (начало в 11:00 по латвийскому времени). На этот раз на нее аккредитовалось рекордное число журналистов – 1640. Они из самых разных изданий – российских и зарубежных.
Вниманием наверняка не обойдут ни один важный вопрос – победу над террористами в Сирии, конфликт на Украине, санкции, "допинговый скандал", предстоящую Олимпиаду.
И, конечно, президентские выборы, которые станут главным политическим событием будущего года. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту конференцию особенной.
Ведь Путин завершает нынешний президентский срок и баллотируется на следующий.
Своих корреспондентов направили Китай, США, Германия, Япония и Франция. Но больше всего будет журналистов из российских регионов. Многие заранее думают, как выделиться из толпы и успеть задать свой вопрос Владимиру Путину. Традицией уже стали плакаты. На каждой пресс-конференции в зале их десятки. Некоторые стараются вложить в свое послание особый смысл.
Организаторы уже подсчитали: на этот раз шансы задать вопрос – примерно один к тридцати. Пресс-конференция, посвященная итогам уходящего года, станет 13-й по счету. С каждым годом растет не только количество аккредитованных журналистов, но и продолжительность общения.
Рекордом пока остается февраль 2008 года. Тогда Владимир Путин отвечал на вопросы почти пять часов. Сколько продлится нынешняя встреча, станет известно уже совсем скоро.
Источник: tvzvezda.ru