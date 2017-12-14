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Президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе заключительной большой пресс-конференции в свой третий президентский срок ответил на вопросы журналистов по поводу допинговых скандалов в отечественном спорте и предстоящем проведении в стране чемпионата мира по футболу.

Глава государства выразил уверенность, что ситуация с олимпийской сборной приурочена к политическим процессам в России и в допинговых обвинениях однозначно имеет место "политическая подоплека". Однако Россия отчасти сама виновата в допинговом скандале, поскольку дала повод.

"Для нас очевидно, что скандал раздувается в преддверии внутрироссийского политического календаря, - цитирует Путина ТАСС. - В то же время мы сами в этом виноваты, поскольку были выявлены реальные случаи нарушения антидопинговых правил. И в других странах они были выявлены, но вокруг этих стран нет такого политизированного ажиотажа. И у меня нет сомнений, что есть политическая подоплека в нашем случае".

Главе государства задали вопрос о бежавшем за океан бывшем главе Московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове, на показаниях которого строятся допинговые обвинения в адрес десятков российских спортсменов.

"Вопрос не праздный, действительно странно, человек жил в Северной Америке, подозревался в распространении допинга... Что еще более странно для меня, он ведь всю эту гадость таскал через таможню, как его пропускали? Как так получилось, что такой субъект оказался во главе нашей антидопинговой структуры, - ошибка тех, кто это сделал, а я прекрасно знаю, кто это сделал", - приводит ответ Путина РИА "Новости".

Президент отметил, что публикующий свои дневники Родченков ныне находится под защитой ФБР.

"Он находится под контролем и защитой ФБР. Для нас это не плюс. Для нас это минус. Это значит, что он работает под контролем американских спецслужб. Что они там с ним делают, какие они ему дают препараты, чтобы он говорил то, что нужно?" - поинтересовался Путин, которого цитирует "Интерфакс".

Что касается царапин на допинг-пробах россиян, то их происхождение вызывает вопросы, особенно с учетом того, что других "доказательств" нет, отметил он.

Говоря о проводимом в России в 2018 году чемпионате мира по футболу, Путин выразил уверенность, что все будет сделано качественно и сдано в срок, напомнив, что страна ранее на высоком уровне провела Кубок Конфедераций.