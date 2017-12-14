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Самолет ATR-42 авиакомпании West Wind Aviation, на борту которого находились 22 пассажира и 3 члена экипажа, разбился после вылета из аэропорта коммуны Фон-дю-Лак, провинция Саскачеван, Канада. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает CBC News.

По неизвестной причине машина упала на землю примерно в километре от взлетно-посадочной полосы. На месте происшествия первыми оказались местные жители, которые помогали вытаскивать раненых.

«Мы слышали крики людей, женские голоса. Мы пошли на эти звуки и добрались до места, где упал самолет. Все были зажаты между сиденьями и обшивкой. Нам удалось выломать куски металла и вытащить этих людей», — рассказал один из участников спасательной операции.

«После крушения самолета не произошло ни взрыва, ни пожара. Ряд людей получили ранения, некоторые из них достаточно серьезные, им оказывается медицинская помощь», — говорится в заявлении Канадской королевской конной полиции. Данных о том, на какой высоте у самолета начались технические неполадки, не приводится.

Канадский совет по безопасности на транспорте начал расследование аварии.

ATR-42 — пассажирский двухмоторный турбовинтовой среднемагистральный самолет. Производитель — франко-итальянский концерн ATR. Машина выпускается с 1984 года. За время коммерческой эксплуатации было потеряно 29 ATR-42.

16 ноября сообщалось, что трехлетняя девочка выжила в катастрофе пассажирского самолета L-410 в районе аэропорта Нелькан в Хабаровском крае. Самолет потерпел крушение при заходе на посадку, он не дотянул до взлетно-посадочной полосы около двух километров.