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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который в ходе большой пресс-конференции пошутил, что только чеченцы могут путешествовать по Сирии пешком.

«Только чеченцы могут путешествовать там (по Сирии. — RT) пешком», — пошутил сегодня во время большой пресс-конференции президент Владимир Путин. Правильно. Потому что мы пехотинцы президента России и готовы пешком пойти туда, куда он прикажет», — написал Кадыров в своём Telegram.

Также глава Чечни прокомментировал слова Путина о работе по вывозу российских детей из Сирии.

«Владимир Путин особо отметил, что дети не принимали решения покинуть Россию и уехать в горячую точку. Мы не имеем права их бросить», — заявил Кадыров.

Он добавил, что работа по возвращению российских граждан из Сирии и Ирака будет продолжена.

Ранее Путин назвал правильной работу Кадырова по вывозу российских детей из Сирии.