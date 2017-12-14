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Президент РФ Владимир Путин в полдень четверга, 14 декабря, должен был начать в столичном Центре международной торговли заключительную в свой третий президентский срок большую пресс-конференцию, но он немного задержался - на восемь минут. В итоге мероприятие продлилось 3 часа 40 минут, за это время президент ответил на более чем 55 вопросов, сообщает newsru.com.

Выход президента сопровождался очень редкими аплодисментами. Особенным традиционное мероприятие в этом году сделали предстоящие выборы главы государства, на которых победы ждут опять-таки от Путина, так как Кремль уже объявил, что у него нет конкурентов, хотя кандидатов на этот пост предостаточно.

Так как сегодняшнее мероприятие фактически открыло предвыборную президентскую кампанию, то от Путина на 13-ой большой пресс-конференции аккредитованные рекордные 1640 российских и иностранных журналистов ждали не только отчета о проделанной работе, но и раскрытия планов на четвертый срок, который в случае победы на выборах продлится до 2024 года. Ждали вопросов о том, внесет ли Путин изменения в Конституцию, чтобы остаться и дальше, каковы дальнейшие его "победоносные планы" после взятия Крыма, "переворотов" на Востоке Украины и победы в Сирии, будут ли и дальше увеличиваться затраты бюджета на оборону, ожидает ли Россию переход на военные рельсы, как Россия будет выходить из кризиса, какие шаги новый старый президент предпримет для снятия санкций и почему по прошествии 18 лет его правления Россия оказалась "в кольце врагов". На некоторые из них, Путин ответил, от некоторых уклонился.

Традиционно вначале президент обычно говорит об экономических перспективах и проблемах страны, а затем начинаются вопросы от представителей СМИ. Но на этот раз было по-другому - вопросы начались сразу же.

В прошлом году мероприятие длилось три часа 50 минут, и за это время он ответил на 62 вопроса. А рекорд был поставлен в 2008 году, когда пресс-конференция продолжалась четыре часа 40 минут (ответил на 100 вопросов), именно тогда президент Путин поведал, что на своем посту пашет "как раб на галерах".

Прямую трансляцию большой пресс-конференции вели телеканалы "Россия-1", "Россия 24" и Первый канал, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

На сегодня у президента РФ Владимира Путина запланирован еще целый ряд мероприятий: он примет участие в торжественном приеме по случаю Дня героев Отечества, который состоится в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца, затем у президента будет несколько рабочих встреч, кроме того, в Государственном Кремлевском Дворце Путин посетит торжественный вечер, посвященный 60-летию создания Военно-промышленной комиссии.

Напомним, первую большую пресс-конференцию Путин провел в 2001 году, поводом для нее послужило значительное число заявок от СМИ на интервью с президентом России. Всего в 2001-2016 годах состоялось 12 таких пресс-конференций: семь в 2001-2008 годах (за исключением 2005 года) и пять в 2012-2016 годах. На посту премьер-министра (с мая 2008 по май 2012 года) Путин не встречался с прессой в подобном формате и возобновил его только после очередного избрания на пост главы государства.

Самой короткой по времени - один час 35 минут - была первая встреча с журналистами в 2001 году, самой продолжительной - четыре часа 40 минут - пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года общение главы государства с журналистами ежегодно продолжается более трех часов.

Зачем вы опять идете на выборы и какова ваша миссия?

На вопрос, зачем он опять идет на выборы и какова его миссия, президент ответил, что Россия должна быть устремлена в будущее, а политическая система ее должна быть гибкой. О политической программе Путин не захотел говорить, отметив, что она у него практически есть.

"Главное, на чем надо сосредоточить внимание власти и общества, - развитие инфраструктуры, вопросы здравоохранения, образования, высокие технологии, повышение производительности труда, - но все это должно быть нацелено на повышение доходов граждан", - сказал Путин.

Почему в России до сих пор нет "политика N2"

Отвечая на вопрос корреспондента Life, почему в России до сих пор нет "политика N2" и не скучно ли Путину идти на такие выборы, президент заявил, что будет стремится к сбалансированной политической системе, которая невозможна без конкуренции. Но оппозиционеры не составляют конкуренцию нынешней власти из-за специфики России. "Но не самому же мне растить конкурента", - пошутил президент.

Говоря об этой специфике, Путин перешел к сравнению экономических показателей нынешней России и России конца прошлого века. По его словам, реальная заработная плата и пенсия выросла в России с 2000-х годов.

"У нас реальная заработная плата припала в результате кризисных явлений последних лет. Но с начала 2000-х годов реальная заработная плата выросла в 3,5 раза, пенсия реальная - в 3,6 раза", - сказал глава государства.

Поэтому "когда мы говорим об оппозиции, важно не только говорить о режиме, а предлагать улучшения". "Если сравнивать, что же предлагают лидеры системной оппозиции, возникают сомнения. Нужно предлагать не крикливую повестку дня, а реальную, в которую люди бы поверили", - заявил Путин.

О самовыдвижении и главе предвыборного штаба

Корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников, проработавший в пуле президента около 15 лет, спросил Путина, от кого он пойдет на выборы - сам или от партии. А также задал вопрос, кто мог бы стать главой предвыборного штаба Путина.

Президент заявил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем и надеется на поддержку граждан и политических сил, которые разделяют его взгляды.

"Это будет самовыдвижение, но я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил - партий и общественных организаций, - которые разделяют мой взгляд на развитие страны", - сказал Путин. "И вообще я рассчитываю на широкую поддержку граждан", - заключил он.

Что касается главы предвыборного штаба, то "пока окончательного решения нет, есть разногласия, споры": "Не скрою, мы вчера только об этом говорили: пока окончательного решения нет".

"Этот вопрос технический, но все же важный. Я бы хотел, чтобы это были люди авторитетные, которые искренне поддерживают проводимую президентом политику", - сказал Путин.