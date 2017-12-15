Лидеры ЕС продлили санкции против России (14)

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В мире | 15 декабря 2017 года, 07:33

Лидеры стран-членов ЕС, в том числе премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, на заседании в четверг приняли политическое решение продлить действие экономических санкций в отношении России, истекающих в конце января 2018 года, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

"ЕС единогласно выступает за продление экономических санкций против России", — написал Туск в Twitter.

Теперь необходима техническая процедура одобрения санкций Советом ЕС. Как ранее сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству ЕС, это решение ожидается на следующей неделе. Санкции, по информации представителей ЕС, будут продлены на полгода без изменений.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений и продлевают их каждые полгода.

Ранее 14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стране удалось завершить процесс адаптации к жизни в условиях санкций и выйти на траекторию роста.

Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, среди которых Латвия, ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран.

фото flickr.com

Источник: Lenta.ru
Комментарии 14
Sedna2 часа назад
, в том числе премьер-министр Латвии Марис Кучинскис--------------

О!!! И этот был главным ! :)))
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www2 часа назад
Да фиг с ними, этими санкциями. Но вот это их единогласие, мне советскии коммунистическии съезд напоминает. Дежавю блин.
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Вй3 часа назад
Лидер России - одобряю! Он уже говорил что постарается чтоб санкции продолжались подольше!
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