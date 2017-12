В мире |

Лидеры стран-членов ЕС, в том числе премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, на заседании в четверг приняли политическое решение продлить действие экономических санкций в отношении России, истекающих в конце января 2018 года, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

"ЕС единогласно выступает за продление экономических санкций против России", — написал Туск в Twitter.

EU united on roll-over of economic sanctions on Russia.