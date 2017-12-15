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Лидеры стран-членов ЕС, в том числе премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, на заседании в четверг приняли политическое решение продлить действие экономических санкций в отношении России, истекающих в конце января 2018 года, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

"ЕС единогласно выступает за продление экономических санкций против России", — написал Туск в Twitter.

EU united on roll-over of economic sanctions on Russia. — Donald Tusk (@eucopresident) December 14, 2017

Теперь необходима техническая процедура одобрения санкций Советом ЕС. Как ранее сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству ЕС, это решение ожидается на следующей неделе. Санкции, по информации представителей ЕС, будут продлены на полгода без изменений.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений и продлевают их каждые полгода.

Ранее 14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стране удалось завершить процесс адаптации к жизни в условиях санкций и выйти на траекторию роста.

Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, среди которых Латвия, ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран.

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