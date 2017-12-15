Путин обсудил с Трампом Северную Корею
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Соединенных Штатов.
"Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова", — говорится в сообщении.
Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс рассказала подробности телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
По ее словам, они обсудили "опасную ситуацию в Северной Корее".
"Президент Трамп поблагодарил президента Путина за признание крепких экономических показателей Америки на ежегодной пресс-конференции", — сказала Сандерс, не уточнив, какие именно высказывания Путина имеются в виду.