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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Соединенных Штатов.

"Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова", — говорится в сообщении.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс рассказала подробности телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По ее словам, они обсудили "опасную ситуацию в Северной Корее".

"Президент Трамп поблагодарил президента Путина за признание крепких экономических показателей Америки на ежегодной пресс-конференции", — сказала Сандерс, не уточнив, какие именно высказывания Путина имеются в виду.