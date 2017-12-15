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Лидеры Евросоюза, собравшиеся на саммите в Брюсселе, оказались перед лицом серьезных разногласий в вопросе о квотах на прием нелегальных мигрантов, направляющихся в Европу через Средиземное море.

Председательствующий на саммите Дональд Туск вызвал недовольство в Европейской комиссии и у ряда других официальных лиц в ЕС, назвав обязательные квоты неэффективными и ведущими к раздорам.

"Вопрос об обязательных квотах оказался очень спорным, а исходя из его важности и последствий, которые он может иметь, ему было уделено непропорционально малое внимание. В результате предложенное решение оказалось неэффективным" - говорится в обращении Дональда Туска.

Его программа для Европейского совета содержит призыв в срок до июня принять меры, чтобы облегчить бремя средиземноморских государств, входящих в ЕС, на которые приходится основная нагрузка по приему мигрантов.

Канцлер Германии Ангела Меркель воззвала к чувству солидарности европейских стран, с тем чтобы решить эту проблему.

Она заявила, что существующая система предоставления убежища не работает, вследствие чего, по ее словам, необходимо вспомнить о внутренней солидарности.

Польша и еще три соседние страны отвергают политику ЕС в отношении предоставления убежища.

Еврокомиссия подала иск в Европейский суд против Польши, Венгрии и Чешской республики за отказ принимать у себя беженцев согласно действующим в ЕС квотам.

Словакия - четвертый участник Вышеградской группы, которая борется за отмену квот.

Дональд Туск, прибыв на саммит, заявил, что в Евросоюзе произошел раскол между Западом и Востоком на почве разногласий по вопросу о мигрантах.

"Этот раскол усугубляется эмоциями, которые осложняют поиск общего языка и рациональных аргументов. Поэтому нам необходимо еще упорнее бороться за наше единство", - сказал Туск.

Повестка дня, которую бывший премьер-министр Польши разослал накануне саммита его участникам, выражает интересы Вышеградской группы.

Ее члены настаивают на том, что они не в состоянии интегрировать мигрантов - представителей нехристианских культур, тем более что те и сами предпочли бы жить в более богатых европейских странах.

Еврокомиссией была предложена схема, обязывающая европейские страны принять 160 тысяч сирийских и эритрейских беженцев, находящихся в лагерях в Италии и Греции. Но на сегодняшний день лишь 32 тысячи из них были перемещены в другие страны.

Европейский комиссар по внутренним делам, в чью компетенцию входят и вопросы миграции, назвал позицию Туска неприемлемой и антиевропейской.

Предоставление убежища: необходимы реформы

Евросоюз до сих пор борется с последствиями миграционного кризиса 2015 года, когда поток беженцев, спасающихся от войны в Сирии, Ираке и Афганистане, хлынул в Европу в поисках убежища. Вслед за ними в Европу направились потоки мигрантов из других стран Ближнего Востока, Северной Африки и Балканского полуострова.

Мигранты, пребывающие на лодках через Средиземное море в Италию и Грецию, почти исчерпали ресурсы этих стран.

фото: Flickr