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Совет Федерации назначил дату президентских выборов 2018 года в России. Теперь у кандидатов есть полтора месяца, чтобы собрать подписи для своего выдвижения и регистрации.

Сенаторы на пленарном заседании в пятницу проголосовали за назначение выборов на 18 марта, передает Интерфакс. Постановление вступит в силу с момента его официального опубликования.

Президентская избирательная кампания начнется сразу после официальной публикации постановления в "Российской газете", пояснил РИА Новости член Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Евгений Шевченко.

Постановление будет опубликовано в понедельник, 18 декабря, уточнил сенатор Андрей Клишас.

Как было раньше

Раньше выборы проходили в начале марта, но в прошлом году день голосования перенесли на две недели позже, на 18 марта, день, когда был подписан договор о вхождении Крыма в состав Российской Федерации. Большинство мировых государств не признают этот договор, считая Крым аннексированной территорией.

Теперь желающие принять участие в выборах президента должны до начала января собрать инициативную группу по выдвижению (если идут как самовыдвиженцы) или собрать съезд политической партии, от которой пойдут на выборы.

Затем у них есть время до 1 февраля, чтобы собрать необходимые для регистрации подписи: 100 тысяч для кандидатов от партий и 300 тысяч для самовыдвиженцев.

В течение десяти дней после этого ЦИК примет решение о регистрации кандидатов.

Кто пойдет на выборы

В предстоящих выборах примет участие действующий президент Владимир Путин, это будет его четвертый президентский срок.

Накануне Путин объявил, что будет баллотировать не от партии "Единая России", а в качестве самовыдвиженца. Он сказал об этом на ежегодной большой пресс-конференции.

Также о планах баллотироваться объявила телеведущая Ксения Собчак, которая называет себя кандидатом "против всех". Ее называли поддержанным Кремлем кандидатом, но сама она категорически отрицают какую-либо координацию своих действий с администрацией президента.

Официально ее будет выдвигать партия "Гражданская сила".

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный также объявил об участии в выборах, но по действующему избирательному законодательству баллотироваться он сможет не ранее 2028 года (через десять лет после окончания условного срока, который истекает летом 2018 года). Конституция не мешает ему участвовать в выборах, настаивает сам Навальный.

Выдвинется на выборах и бизнес-омбудсмен Борис Титов от своей Партии роста. На думских выборах эта партия набрала чуть более процента голосов.

В выборах примет участие и основатель "Яблока" Григорий Явлинский. Из лидеров парламентских партий однозначный ответ на вопрос об участии в выборах дал только лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который пойдет на выборы. Лидер КПРФ обещал объявить о выдвижении на предстоящем съезде. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов также ничего не сказал, а "Ведомости" писали, что почти на 100% его партия поддержит самовыдвиженца Путина.

фото: Flickr