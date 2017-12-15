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Актера Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах еще три женщины. Одна из них утверждает, что он приставал к ней, когда ей было 16 лет. Об этом пишет Variety. Двое из предполагаемых жертв Хоффмана назвали свои имена, третья предпочла сохранить анонимность.

Кори Томас утверждает, что Хоффман домогался ее в 1980 году - когда ей было 16 лет. Томас тогда училась вместе с дочерью Хоффмана Кариной в нью-йоркской школе.

Она рассказала Variety, что однажды вместе с дочерью актера оказалась в его гостиничном номере. После ухода Карины Томас осталась с Хоффманом наедине. Актер тогда, выйдя из душа, демонстрировал ей свое обнаженное тело. Кроме того, он попросил девушку сделать ему массаж ступней и допускал непристойные высказывания в ее адрес, передает ТАСС.

Томас отметила, что посчитала произошедшее чрезвычайно унизительным для себя и лишь спустя годы смогла рассказать об этом близким.

В публикации приводятся также слова еще двух женщин, которые обвиняют Хоффмана в насильственных действиях сексуального характера. Одна из них - Мелисса Кестер - участвовала вместе с актером в работе над фильмом "Иштар" в 1987 году. Кестер сообщила, что актер, находясь вместе с ней в аудиостудии во время записи песен, без согласия девушки залез ей под одежду и прикасался к ее телу. Позже Хоффман настойчиво звонил девушке по телефону, чем сильно ее испугал.

Имя третьей женщины в публикации не разглашается. Она была начинающей актрисой, когда познакомилась с Хоффманом. Он якобы в навязчивой форме прикасался к телу девушки во время поездки в автомобиле.

Представитель Хоффмана в комментарии для Variety назвал обвинения в отношении актера "клеветническими измышлениями".

Ранее еще три женщины обвинили Хоффмана в неподобающих действиях и приставаниях. Это американская актриса Кэтрин Россеттер, писательница Анна Грэм Хантер, а также продюсер и сценаристка Венди Рисс.

Хоффман - двукратный лауреат "Оскара" и шестикратный обладатель "Золотого глобуса"

Тема сексуальных домогательств стала крайне актуальной в США после скандала с американским кинопродюсером Харви Вайнштейном. С обвинениями в его адрес с начала октября выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. После скандала с Вайнштейном в США началась целая череда обвинений в домогательствах в адрес известных лиц - актеров, продюсеров, журналистов и политиков.

фото: Flickr