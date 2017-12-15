В мире |

Суд признал бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева виновным в получении взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Оглашение приговора продолжается. Прокуратура просила для Улюкаева десять лет лишения свободы.

Улюкаев взял взятку лично, будучи должностным лицом, говорится в решении судьи Ларисы Семеновой, передает корреспондент Русской службы Би-би-си.

Далее судья начала описывать обстоятельства преступления, в котором обвиняют бывшего министра.

"От сумы и от тюрьмы не зарекайся"

С собой в суд на оглашение приговора Улюкаев принес только небольшую, легкую на вид сумку.

"А где же ваши вещи, ваша сумка?" - поинтересовались журналисты. "Вот", - ответил Улюкаев, указав на портфель.

Бывшему министру передали букет белых роз. "Не знаю, кто. Говорят, поклонница. Главное, чтобы жена не узнала", - пошутил Улюкаев.

Экс-министр также вновь вспомнил день своего задержания у офиса "Роснефти" 14 ноября прошлого года: "Очень быстро все произошло, входишь - удивляешься тому, что тебя встречает человек в одежде для рыбалки, - рассказал он, имея в виду Сечина. - Потом уже понимаешь, что что-то не так. Но не успевает уже сработать".

Рассказал Улюкаев и о том, что о многом сожалеет - "о двоедушии, о двоемыслии". Возможность когда-нибудь вернуться в министерство бывший чиновник не рассматривает, но "скучает по нему, конечно".

Спросили у Улюкаева и о том, планирует ли он отдыхать после вынесения приговора: "Да я наотдыхался! Один из лучших годов в моей жизни". На вопрос об ожиданиях по поводу приговора Улюкаев ответил: "От сумы и от тюрьмы не зарекайся".

При этом он все же добавил, что "надеется на справедливый приговор" и готовится "к долгой и счастливой жизни". Через несколько минут экс-министр уточнил, что справедливым, по его мнению, был бы оправдательный приговор.

Репортеры поинтересовались у Улюкаева, будет ли он просить о помиловании президента России Владимира Путина. "Вы слишком далеко заходите", - ответил он и засмеялся. Накануне Путин на большой пресс-конференции заявил, что не видит нарушения в неявке Сечина на суд над Улюкаевым.

"Но я не могу и не согласиться с тем, что Сечин мог бы и прийти в суд, чего здесь такого?" - сказал Путин.